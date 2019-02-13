Евгений Минченко: Путин продемонстрировал позитивное отношение к элитам Татарстана

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). В ходе рабочего визита в Татарстан Владимир Путин продемонстрировал позитивное отношение к элитам республики. Такое мнение корреспонденту ИА «Татар-информ» высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Я считаю, что Путин продемонстрировал позитивное отношение к элитам Татарстана», – прокомментировал визит главы государства политолог.

Евгений Минченко назвал Татарстан примером для развития: «Я считаю, что Татарстан сейчас находится в числе тех регионов, на которые другие могут равняться. По крайней мере, с точки зрения управленческой эффективности и работы с имиджем».

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