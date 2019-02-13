Обанкротившаяся компания «Садко» выставила в Татарстане на аукцион четыре судна

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане на аукцион выставили четыре речных судна общей стоимостью 20 млн рублей. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, их продает обанкротившееся в 2016 году ООО «Садко».

В частности, на продажу выставили танкер-бункеровщик «Татнефть-108» вместимостью 615 тонн. Построенное в 1959 году судно оценили в 4,94 млн рублей. За наливной теплоход «Татнефть-107» аналогичной вместимости 1961 года постройки просят 4,47 млн рублей.

Кроме того, на аукцион выставили 660-тонное самоходное наливное судно «ТН-624» 1966 года постройки. Его оценили в 5,4 млн рублей. А танкер-бункеровщик «Садко» грузоподъемностью 560 тонн 1994 года выпуска продают за 5,44 млн рублей.

ООО «Садко» было создано в 2011 году для сдачи в аренду водных судов. В декабре 2016 года «Алтынбанк» заявил о банкротстве компании.

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