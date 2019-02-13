Представители свыше 80 предприятий съехались на Камский промышленный форум в Набережных Челнах

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 13 февраля, в Набережных Челнах стартовал XIV «Камский промышленный форум». На обновленную площадку выставочного центра «ЭКСПО-КАМА» съехались представители более 80 предприятий из России и дальнего зарубежья, пишут «Челнинские известия».

Заместитель гендиректора ПАО «КАМАЗ» по закупкам Рустам Шамсутдинов в своей приветственной речи подчеркнул, что сейчас градообразующее предприятие города активно занимается внедрением в производство грузовика нового поколения, который создавался совместно с Daimler. Он также рассказал, что предприятие совершает закупки на 130 млрд рублей.

«Сегодня у нас около 1300 поставщиков автокомпонентов, включая зарубежные компании. Тем не менее, мы бы хотели расширить сотрудничество с новыми поставщиками, поэтому добро пожаловать на КАМАЗ», – пригласил гостей Рустам Шамсутдинов.

На площадке выставочного центра предприятия-участники разместили стенды со своей продукцией. Многие компании уже ранее принимали участие в форуме. Инженер отдела сбыта белорусского станкозавода «Красный борец» Максим Алексеенко сообщил, что его компания в выставке принимает участие в четвертый раз, что позволило завязать партнерские отношения с челнинскими предприятиями.

На форум также съехалось и много «новичков». Представители ООО «Форминг» представили сварочного робота, востребованного на татарстанских предприятиях. Гендиректор московской компании ООО «Форминг» Андрей Симонов заявил, что в Татарстане робототехника довольно развита, поэтому они решили принять участие в Камском форуме.

Участниками мероприятия стали не только предприятия, связанные с машиностроительным бизнесом и промышленным производством, но и, например, казанская компания «Ансат», представившая текстильные изделия ручной работы.

Форум пройдет в три этапа до конца февраля. Для участников состоятся круглые столы, семинары и выставки.

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