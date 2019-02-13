Марат Ахметов назвал Кукморский район лучшим в РТ по суточному производству молока

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов назвал Кукморский район лучшим в республике по суточному производству молока. Об этом глава Минсельхозпрода РТ заявил сегодня на заседании коллегии ведомства.

«Молочное животноводство агропромышленной республики является визитной карточкой для всей страны. Достаточно много районов с прорывным развитием молочного животноводства. Рост по производству молока за прошедшие пять лет обеспечен за счет улучшения технологий и ввода современных молочных комплексов. Кукморский район за пять лет показал рост в два раза», — сказал министр.

Он добавил, что суточный надой молока только в сельхозпредприятиях Кукморского района составляет 260 тонн. «Это лучший показатель среди муниципальных районов республики», — подчеркнул Марат Ахметов.

По его словам, рост производства молока также обеспечили Мамадышский и Атнинский (в 1,7 раза), Алькеевский (в 1,6 раза), Сабинский и Высокогорский (в 1,4 раза), Балтасинский (в 1,3 раза) районы.

«Самая высокая интенсивность из расчета на 100 га у Атнинского района — 135 тонн», — заметил глава Минсельхозпрода РТ.

«На примере этих районов надо совместно с главами муниципалитетов изменить ситуацию там, где молочное животноводство как уклад сельской жизни постепенно себя теряет. В то же время, республика располагает выдающимися показателями интенсивности», — заключил Марат Ахметов.

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