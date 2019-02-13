Минюст РФ предложил обязать родителей содержать детей-студентов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Минюст России предложил обязать родителей содержать совершеннолетних детей-студентов. Об этом заявил глава ведомства Александр Коновалов, сообщает «Интерфакс».

«В сфере семейного законодательства, законодательства о детстве должны быть выработаны и реализованы следующие предложения: уточнение защиты прав и законных интересов ребёнка, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных (детей), обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сказал Коновалов в рамках «правительственного часа» в Совфеде.

Кроме того, необходимо установить минимальный размер алиментов, отметил министр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по количеству студентов.



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