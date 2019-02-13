Òàòàðñòàíñêèé áðåíä ñïîðòèâíîé îäåæäû «Àëãà» âûøåë íà ðûíîê ÑØÀ

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åêàòåðèíà Ôàäååâà). Òàòàðñòàíñêèé áðåíä ñïîðòèâíîé îäåæäû «Àëãà» âïåðâûå âûøåë íà ðûíîê ÑØÀ. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî íà ñîâìåñòíîé èòîãîâîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÒ.
«Â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ýêñïîðòà ñ íà÷àëà 2018 ãîäà 29 êîìïàíèé âûâåäåíû íà âíåøíèå ðûíêè, â òîì ÷èñëå òðè â òåêóùåì ãîäó – â Êàçàõñòàí è Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû. Áðåíä ñïîðòèâíîé îäåæäû “Àëãà” âïåðâûå âûøåë íà ðûíîê ÑØÀ», – ñîîáùèë ìèíèñòð ýêîíîìèêè Òàòàðñòàíà Ôàðèä Àáäóëãàíèåâ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò òàêæå âûéòè íà ðûíêè Òóðöèè è ÎÀÝ, à òàêæå îòêðûòü ïðåäñòàâèòåëüñòâà áðåíäà â Ìîñêâå è äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè.
Ïðîèçâîäñòâî çàïóñòèëè â 2014 ãîäó, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäåæäîé áðåíäà ïîëüçóþòñÿ áîëåå 300 ñïîðòèâíûõ êîìàíä è ñâûøå 250 êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Äèçàéíåðû èñïîëüçóþò ãåðàëüäè÷åñêèå ñèìâîëû Òàòàðñòàíà.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî ìîëîäûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðåäñòàâèëè áðåíä ñïîðòèâíîé îäåæäû «Àëãà» Ïðåçèäåíòó Òàòàðñòàíà Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó, êîòîðûé âûñîêî îöåíèë èõ ðàáîòó.