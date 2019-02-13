Гендиректор MSR Engines предложил Президенту РТ организовать в Казани этап чемпионата по мотосерфу

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Гендиректор компании MSR Engines Мартин Шула предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову совместно организовать в Казани один из этапов чемпионата по гонкам на моторных серфах Motosurf WorldCup. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов встретился с Мартином Шулой сегодня. Во встрече также участвовали вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр экономики Фарид Абдулганиев и глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

MSR Engines пятый год организовывает чемпионат по мотосерфу. В предыдущие годы этапы кубка проводились в Монако, США, Китае, Англии, Южной Корее, Мексике, Чехии и России — в РФ соревнования принимал Санкт-Петербург.

Президент Татарстана поручил рассмотреть возможность проведения чемпионата в Казани.

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