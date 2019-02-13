Â 2018 ãîäó ìàøèíîñòðîåíèå Òàòàðñòàíà ñíèçèëîñü íà 7,9%

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åãîð Íèêèòèí). Èíäåêñ ïðîìïðîèçâîäñòâà â ñåêòîðå ìàøèíîñòðîåíèÿ Òàòàðñòàíà ïî èòîãàì 2018 ãîäà ïîêàçàë ñíèæåíèå íà 7,9%. Îòðàñëü ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñíèæåíèå âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû, îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêè – çàìåäëåíèå ýêñïîðòà èç-çà ñàíêöèé. Îá ýòîì íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè èòîãîâîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÒ ðàññêàçàë ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà ðåñïóáëèêè Àëüáåðò Êàðèìîâ.
«Â 2016-2017 ãîäàõ ìàøèíîñòðîåíèå ÿâëÿëîñü ëîêîìîòèâîì ïðîìûøëåííîñòè ïî òåìïàì ðîñòà, ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ åãî ñíèæåíèå. Ñâîäíûé èíäåêñ ïðîìïðîèçâîäñòâà â îòðàñëè ñîñòàâèë 92,1%», – êîíñòàòèðîâàë ìèíèñòð.
Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé Êàðèìîâ ñâÿçàë ñ îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêîé ýêñïîðòà êðóïíûõ îòðàñëåâûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè, âûçâàííîé çàðóáåæíûìè ñàíêöèÿìè. Ñðåäè äðóãèõ ïðè÷èí – ñíèæåíèå çàêàçîâ íà íåôòÿíîå îáîðóäîâàíèå è ñïåöòåõíèêó, à òàêæå èñïîëíåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè êðóïíûõ, íî åäèíîðàçîâûõ êîíòðàêòîâ â 2017 ãîäó.
«Îäíàêî â îòðàñëè åñòü ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èëè ïîëîæèòåëüíûå òåìïû ðîñòà ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó ãëàâíàÿ çàäà÷à – âîññòàíîâèòü îáúåìû çà ñ÷åò ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è öèôðîâèçàöèè, à òàêæå óñèëåíèÿ ðàáîòû ñ ìåñòíûìè âóçàìè», – çàêëþ÷èë Àëüáåðò Êàðèìîâ.
Â çàêëþ÷åíèå îí íàïîìíèë, ÷òî ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ðîñò ïîêàçàëè òàêèå îòðàñëè, êàê íåôòåäîáû÷à (101,8% ê 2017 ãîäó), íåôòåïåðåðàáîòêà (106,4%), õèìèÿ è íåôòåõèìèÿ (103,8%), îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ (116%), à òàêæå ýíåðãåòèêà (106,4%) è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ (106,1%).