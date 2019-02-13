Òàòàð-èíôîðì

13 ôåâðàëÿ 2019, 14:50

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Â 2018 ãîäó ìàøèíîñòðîåíèå Òàòàðñòàíà ñíèçèëîñü íà 7,9%

Ðåêîìåíäóåì

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Â 2018 ãîäó ìàøèíîñòðîåíèå Òàòàðñòàíà ñíèçèëîñü íà 7,9%

Ôîòî: àðõèâ/Ìèõàèë Çàõàðîâ, tatarstan.ru

Íàðàñòèòü ïîêàçàòåëè îòðàñëè ïîìîæåò öèôðîâèçàöèÿ è óñèëåííàÿ ðàáîòà ñ âóçàìè, ñ÷èòàþò â Ìèíïðîìòîðãå ÐÒ.

(Êàçàíü, 13 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åãîð Íèêèòèí). Èíäåêñ ïðîìïðîèçâîäñòâà â ñåêòîðå ìàøèíîñòðîåíèÿ Òàòàðñòàíà ïî èòîãàì 2018 ãîäà ïîêàçàë ñíèæåíèå íà 7,9%. Îòðàñëü ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ñíèæåíèå âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû, îñíîâíàÿ ïðè÷èíà îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêè – çàìåäëåíèå ýêñïîðòà èç-çà ñàíêöèé. Îá ýòîì íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè èòîãîâîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè ÐÒ è Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÒ ðàññêàçàë ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà ðåñïóáëèêè Àëüáåðò Êàðèìîâ.

«Â 2016-2017 ãîäàõ ìàøèíîñòðîåíèå ÿâëÿëîñü ëîêîìîòèâîì ïðîìûøëåííîñòè ïî òåìïàì ðîñòà, ñåé÷àñ íàáëþäàåòñÿ åãî ñíèæåíèå. Ñâîäíûé èíäåêñ ïðîìïðîèçâîäñòâà â îòðàñëè ñîñòàâèë 92,1%», – êîíñòàòèðîâàë ìèíèñòð.

Ð¡Ð¾Ð²Ð¼ÐµÑÑ‚Ð½Ð¾Ðµ Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¹ ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð° ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐ¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð¸ ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ð»Ð¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ &quot;Ð˜Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð·Ð° 2018 Ð³Ð¾Ð´, Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð½Ð° 2019 Ð³Ð¾Ð´ Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ñ‹ Ð´Ð¾ 2024 Ð³Ð¾Ð´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð£ÐºÐ°Ð·Ð¾Ð¼ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¤ Ð¾Ñ‚ 7 Ð¼Ð°Ñ 2018 Ð³Ð¾Ð´Ð° â„– 204&quot;. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Ñíèæåíèå ïîêàçàòåëåé Êàðèìîâ ñâÿçàë ñ îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêîé ýêñïîðòà êðóïíûõ îòðàñëåâûõ ïðåäïðèÿòèé ðåñïóáëèêè, âûçâàííîé çàðóáåæíûìè ñàíêöèÿìè. Ñðåäè äðóãèõ ïðè÷èí – ñíèæåíèå çàêàçîâ íà íåôòÿíîå îáîðóäîâàíèå è ñïåöòåõíèêó, à òàêæå èñïîëíåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè êðóïíûõ, íî åäèíîðàçîâûõ êîíòðàêòîâ â 2017 ãîäó.

«Îäíàêî â îòðàñëè åñòü ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷èëè ïîëîæèòåëüíûå òåìïû ðîñòà ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó ãëàâíàÿ çàäà÷à – âîññòàíîâèòü îáúåìû çà ñ÷åò ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé è öèôðîâèçàöèè, à òàêæå óñèëåíèÿ ðàáîòû ñ ìåñòíûìè âóçàìè», – çàêëþ÷èë Àëüáåðò Êàðèìîâ. 

Ð¡Ð¾Ð²Ð¼ÐµÑÑ‚Ð½Ð¾Ðµ Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð¸Ð¹ ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð° ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÐ¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð¸ ÐœÐ¸Ð½Ð¸ÑÑ‚ÐµÑ€ÑÑ‚Ð²Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹ÑˆÐ»ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑ‚Ð¸ Ð¸ Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³Ð¾Ð²Ð»Ð¸ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ &quot;Ð˜Ñ‚Ð¾Ð³Ð¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð·Ð° 2018 Ð³Ð¾Ð´, Ð·Ð°Ð´Ð°Ñ‡Ð¸ Ð½Ð° 2019 Ð³Ð¾Ð´ Ð¸ Ð¿ÐµÑ€ÑÐ¿ÐµÐºÑ‚Ð¸Ð²Ñ‹ Ð´Ð¾ 2024 Ð³Ð¾Ð´Ð°. Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾ÐµÐºÑ‚Ð¾Ð², Ð¾Ð¿Ñ€ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… Ð£ÐºÐ°Ð·Ð¾Ð¼ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð Ð¤ Ð¾Ñ‚ 7 Ð¼Ð°Ñ 2018 Ð³Ð¾Ð´Ð° â„– 204&quot;. ÐŸÑ€Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ‚ ÑƒÑ‡Ð°ÑÑ‚Ð¸Ðµ ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Â çàêëþ÷åíèå îí íàïîìíèë, ÷òî ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ðîñò ïîêàçàëè òàêèå îòðàñëè, êàê íåôòåäîáû÷à (101,8% ê 2017 ãîäó), íåôòåïåðåðàáîòêà (106,4%), õèìèÿ è íåôòåõèìèÿ (103,8%), îáîðîííî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ (116%), à òàêæå ýíåðãåòèêà (106,4%) è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ (106,1%).

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Òàòàðñòàí ïîëó÷èò áîëåå 34 ìëðä ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòîâ
Íîâîñòè äíÿ
23:48
Íèæíåêàìñêèå âðà÷è äàëè ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîôèëàêòèêå ãðèïïà è ÎÐÂÈ

Äëÿ òåõ, êòî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå ñäåëàë ïðèâèâêó îò ãðèïïà, âðà÷è äàëè íåñêîëüêî ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðàâèë.

23:32
Â Òåòþøñêîì ðàéîíå çàâåðøèëñÿ çîíàëüíûé ýòàï ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà ó÷èòåëåé

Â òâîð÷åñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 24 ëó÷øèõ ïåäàãîãà èç øåñòè ðàéîíîâ Çàâîëæüÿ ðåñïóáëèêè.

23:18
Â Ïåñòðå÷èíñêîì ðàéîíå çàôèêñèðîâàí áîëüøîé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò çàñåëåíèÿ â ÆÊ «Öàðåâî»

Ñåðüåçíûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà âñå ñîöèàëüíûå è îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, äîðîãè, îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.

23:04
Â Ìàðèé Ýë ñîñòîèòñÿ ðåñïóáëèêàíñêèé êîíêóðñ èíñöåíèðîâîê ñòèõîòâîðåíèé Ìóñû Äæàëèëÿ

Ôåñòèâàëü â ýòîì ãîäó ïðèóðî÷åí ñòîëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ëåãåíäàðíîãî ðàçâåä÷èêà, ïîýòà Ã. Êóðìàøà.

23:01
Íàïàäàþùèé «Àê Áàðñà» î ïîðàæåíèè ÖÑÊÀ: Íà÷àëî èãðû áûëî ðîáêèì, íàì ïîìåøàë ìàíäðàæ

Âëàäèìèð Òêà÷åâ ïðîêîììåíòèðîâàë ïîðàæåíèå êàçàíöåâ îò ÖÑÊÀ ñî ñ÷åòîì 2:3.

22:55
Àðòåì Ëóêîÿíîâ î íàñòðîå «Àê Áàðñà»: Ìû áüåìñÿ íå òîëüêî çà Êóáîê, íî è çà ðåñïóáëèêó

Íàïàäàþùèé êàçàíñêîãî êëóáà íàçâàë ìàò÷ ïðîòèâ ÖÑÊÀ õîðîøåé ïðîâåðêîé ïåðåä ïëåé-îôô.

22:50
Â Òàòàðñòàíå ñòàðòóåò íîâûé òåëåâèçèîííûé ïðîåêò «Ïî äîðîãå ëþáâè»

Ãåðîÿìè ïåðåäà÷è ñòàíóò «çîëîòûå þáèëÿðû» ñóïðóæåñêîé æèçíè, êîòîðûå ðàñêðîþò ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîãî áðàêà.

22:45
Ïåðåâîçêà ïàññàæèðîâ íà ìåæäóíàðîäíûõ ðåéñàõ â «Áåãèøåâî» çà ÿíâàðü âûðîñëà íà 56%
22:40
Çàùèòíèê «Àê Áàðñà» î ïîðàæåíèè îò ÖÑÊÀ: Áûëè ìîìåíòû, êîãäà ìîãëè ïåðåëîìèòü õîä èãðû, íî íå çàáèëè

Íèêèòà Ëÿìêèí ïðîêîììåíòèðîâàë ïîðàæåíèå êîìàíäû ÖÑÊÀ ñî ñ÷åòîì 2:3.

22:36
Ïîëñîòíè êèëîìåòðîâ ïî ñíåæíîìó ëåñó: â ×åëíàõ ïðîéäåò Êàìñêèé ëûæíûé ìàðàôîí

Ïðåäïîñëåäíèé ëûæíûé ñòàðò òåêóùåãî ñåçîíà ïðèìåò ó ñåáÿ áîëåå 800 ëûæíèêîâ ñ áëèçëåæàùèõ ðåãèîíîâ.

22:33
Íàñòàâíèê «Àê Áàðñà» î ïîðàæåíèè îò ÖÑÊÀ: Ïñèõîëîãè÷åñêîãî áàðüåðà íåò, åñòü óðîâåíü èãðîêîâ

Ãëàâíûé òðåíåð êàçàíñêîãî «Àê Áàðñà» ïðîàíàëèçèðîâàë èãðó ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, êîòîðàÿ çàâåðøèëàñü ñî ñ÷åòîì 2:3 â ïîëüçó ãîñòåé.

22:22
Äëÿ ìàëåíüêèõ ñåëü÷àí Àëåêñååâñêîãî ðàéîíà ÐÒ êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàëè äåòñàä

Ðåìîíòíûå ðàáîòû îáîøëèñü â 1 ìëí ðóáëåé, ñðåäñòâà áûëè âûäåëåíû èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.

22:08
Ìèíòðóä ÐÒ: Âûõîäíîé äåíü 23 ôåâðàëÿ ïåðåíåñëè íà 10 ìàÿ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ 22 ôåâðàëÿ áóäåò ñîêðàùåíà íà îäèí ÷àñ.

22:02
«Àê Áàðñ» â ÷åòâåðòûé ðàç ïîäðÿä â ñåçîíå ïðîèãðàë ÖÑÊÀ

Â ñëåäóþùåì òóðå 15 ôåâðàëÿ â Åêàòåðèíáóðãå «Àê Áàðñ» ñûãðàåò ñ äîñðî÷íûì ïîáåäèòåëåì Âîñòî÷íîé êîíôåðåíöèè «Àâòîìîáèëèñòîì».

22:00
Â ÐÒ ñîçäàëè êîíñîðöèóì ðàçðàáîò÷èêîâ Agrotech äëÿ âíåäðåíèÿ â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî IÒ-ïðîäóêòîâ

Èíèöèàòîðàìè ñîçäàíèÿ êîíñîðöèóìà âûñòóïèëè ÎÝÇ «Èííîïîëèñ» è «Òàòàãðîëèçèíã».

21:54
Â ôèíàëå «Çîëîòîé øàéáû» îêàçàëîñü òðè òàòàðñòàíñêèå êîìàíäû

Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ñ 14 ïî 21 ôåâðàëÿ â Ñàëàâàòå.

21:41
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðèáûë â Ñî÷è äëÿ ó÷àñòèÿ â Ðîññèéñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïëàíèðóåò âûñòóïèòü íà ñåññèè Âíåøýêîíîìáàíêà «Ýêîíîìèêà ãîðîäñêîãî êîìôîðòà».

21:40
Áèáëèîòåêàðü èç Íèæíåêàìñêà ïðåäñòàâèò ðîäíîé ãîðîä íà ÷åìïèîíàòå «Îòêðîé ðîò»

Ïîáåäèòåëüíèöà ïðåäñòàâèò Íèæíåêàìñê íà ðåãèîíàëüíîì òóðå â Ñàìàðå, à ÷åìïèîí Ïîâîëæüÿ îòïðàâèòñÿ â Ìîñêâó, ãäå áóäåò áîðîòüñÿ çà çâàíèå ÷åìïèîíà ÐÔ.

21:26
Ïðåäñòàâèòåëè ñâûøå 80 ïðåäïðèÿòèé ñúåõàëèñü íà Êàìñêèé ïðîìûøëåííûé ôîðóì â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ

Íà ïëîùàäêå âûñòàâî÷íîãî öåíòðà ïðåäïðèÿòèÿ-ó÷àñòíèêè ðàçìåñòèëè ñòåíäû ñî ñâîåé ïðîäóêöèåé.

21:12
Äåïàðòàìåíò ïðîäîâîëüñòâèÿ Êàçàíè çàêóïèò 62 òîííû õàëÿëüíîãî ìÿñà çà 22 ìëí ðóáëåé

Èñïîëíèòåëü äîëæåí ïîñòàâëÿòü òîâàð äî ìàÿ 2018 ãîäà.

20:58
Êàçàíñêèé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ëåãêîé àòëåòèêå ïðèçíàí «Ëó÷øèì ñîðåâíîâàíèåì íà ñòàäèîíå» 2018 ãîäà

Ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàãðàäà âðó÷åíà ìèíèñòðó ñïîðòà ÐÒ çà ïîäïèñüþ Ïðåçèäåíòà Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè.

20:42
Ìèíþñò ÐÔ ïðåäëîæèë îáÿçàòü ðîäèòåëåé ñîäåðæàòü äåòåé-ñòóäåíòîâ
20:26
Çâåçäû òàòàðñêîé ýñòðàäû è òåàòðà äàäóò êîíöåðò â ïàìÿòü îá Èëüãàìå Øàêèðîâå

Â êîíöåðòå ïàìÿòè òàòàðñêîãî ïåâöà ïðèìóò ó÷àñòèå ïåâöû, ìóçûêàíòû, àðòèñòû, òâîð÷åñêàÿ æèçíü êîòîðûõ áûëà òåñíî ñâÿçàíà ñ Èëüãàìîì Øàêèðîâûì.

20:10
Êèíîêîíöåðòíûé çàë íà 3,2 òûñ. ìåñò â «Êàçàíü Ýêñïî» ìîãóò îòêðûòü ê êîíöó ìàðòà

Ðàíåå Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðåäëîæèë ïðèñâîèòü èìÿ Èëüãàìà Øàêèðîâà íîâîìó êîíöåðòíîìó çàëó.

20:10
Ýêîëîãè îáíàðóæèëè ñíåæíóþ ñâàëêó â ðàéîíå ðåêè Ñâèÿãà â Òàòàðñòàíå

Ïî ôàêòó ñâàëêè ñíåãà íåïîäàëåêó îò Ñâèÿãèíïðîâîäèòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîå ðàññëåäîâàíèå.

Ñîáûòèÿ