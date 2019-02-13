Реконструкторы воспроизведут самую масштабную битву ВОВ во дворе Нацмузея РТ

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 17 февраля для посетителей Национального музея Татарстана развернется зрелищная и познавательная программа с военно-исторической реконструкцией «Черкасский котел: на острие прорыва», сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Программа начнется в полдень и будет идти в течение трех часов. Мероприятие приурочено к одному из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны – 75-летию Корсунь-Шевченковской операции. Это первый из десяти знаменитых «Сталинских» ударов 1944 года.

Ровно 75 лет назад, 17 февраля, немецкая армия попыталась вырваться из окружения. Это сражение закончилось разгромом прорывающихся частей, немецкие захватчики назвали его Черкасский котел, а в Советском Союзе - малый Сталинград.

Во дворе музея будет работать полевая кухня. Настоящая полевая кухня и пища окунут посетителей музея в атмосферу военного времени. Кульминацией программы станет военно-историческая реконструкция «Черкасский котел: на острие прорыва» с участием военно-исторического клуба «Витязь» и реконструкторов республики.

«Зрители вживую увидят боевую эпопею с грохотом выстрелов и точно воспроизведенной формой советских и немецких солдат, познакомятся с одной из героических страниц в истории нашей страны», – говорится в анонсе события.

Также будут работать интерактивные площадки «Юный сапер», «Военный плакат», «Птица мира» и «Знай матчасть!», которые предоставят посетителям возможность попробовать себя в роли непосредственных участников военных событий, почувствовать тяжесть винтовки, удар штыка и многое другое.

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