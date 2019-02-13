В Татарстане водитель иномарки спровоцировал ДТП с автобусом и «ГАЗелью», в котором погиб

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 31-летний водитель иномарки «КИА» спровоцировал ДТП с автобусом и «ГАЗелью», в котором погиб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 5.40 на 22-м км автодороги Джалиль – Сарманово в Сармановском районе водитель "КИА Рио", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с вахтовым автобусом "ПАЗ" без пассажиров», - уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

От удара легковушку откинуло на ехавшую за автобусом «ГАЗель», после чего «корейца» выбросило на обочину.

В результате ДТП 31-летний водитель «КИА» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. 28-летний пассажир легковушки, который, по предварительным данным, в момент ДТП был пьян, с различными травмами был доставлен в больницу.





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