Марат Ахметов назвал лидеров и аутсайдеров в сельском хозяйстве среди районов Татарстана

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов назвал лидирующие и отстающие в сельском хозяйстве районы республики. Он отметил «значительный разрыв показателей среди районов». Об этом глава Минсельхозпрода РТ заявил сегодня на заседании коллегии ведомства.

«Министерству совместно с муниципальными районами пока еще не удается сполна реализовать потенциал многих территорий. В этом убеждает значительный разрыв показателей среди районов», – сказал Марат Ахметов.

По его словам, Атнинский, Заинский, Сабинский районы имеют денежную выручку почти в два раза больше удельного веса их пашни в республике, Кукморский и Балтасинский – в полтора раза.

«Четыре района, Спасский, Черемшанский, Бугульминский и Камско-Устьинский, в два и более раза уступают объемом реализованной продукции к своей пашне. Незначительно отличаются от них еще четыре района – Бавлинский, Альметьевский, Менделеевский, Новошешминский. Отсюда и соответствующий рейтинг районов по сельскому хозяйству», – подчеркнул министр.

«При этом отстающие могут найти сотни причин, но лучше бы каждодневно заниматься реальным делом. Тем более для многих сельхозпроизводство – базовый источник и занятости, и доходов населения. И министру приходится краснеть перед руководством за такую полярность между районами», – добавил он.

Марат Ахметов заметил, что проведенные им до коллегии зональные встречи с главами районов с участием инвесторов и сельхозорганизаций были нацелены на то, чтобы «еще раз раскрыть и показать резервы на примере как лучших, так и проблемных хозяйств».

«Для муниципальной власти состояние сельского хозяйства так же важно, как и иметь хорошие школы, клубы, детские сады, спортивные площадки», – заключил он.

В рейтинге по сельскому хозяйству Агрызский район в 2015 году занимал 32-е место, а в 2018-м - уже 42-е. Бавлинский район – 30-е и 40-е, Чистопольский – 27-е и 38-е, Рыбно-Слободский – 21-е и 36-е, Апастовский – 8-е и 32-е соответственно.

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