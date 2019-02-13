Фаррахов предложил освободить самозанятых от карточки продавца для торговли на рынке

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Самозанятых граждан необходимо освободить от необходимости оформлять карточку продавца для торговли на универсальном рынке. Такую инициативу озвучил депутат Госдумы от Татарстана, член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

На заседании нижней палаты парламента обсуждался проект об отмене карточки продавца для садоводов и огородников. «Не хотели бы вы ко второму чтению включить тех, кто выбирает налог на профессиональный доход, в те категории, которые могли бы получить эти преимущества при размещении на универсальных рынках?», — обратился Фаррахов к докладчику.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители Госдумы в мае приедут в Татарстан изучить внедрение закона о самозанятых.

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