В селе Лениногорского района установили памятный камень ветеранам войны в Афганистане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В селе Ивановка Лениногорского района установили памятный камень ветеранам боевых действий в Афганистане. На нем высечено: «Солдат войны не выбирает», передает Татарстан 24.



Идея установить памятный камень принадлежит главе Ивановского сельского поселения Алине Бодряевой. По случаю открытия монумента в селе состоялся торжественный митинг. Событие приурочено к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, которое будет отмечаться 15 февраля.



На митинг также пришел участник Афганской войны Виль Галеев. В 1979 году он командовал реактивной артиллерийской батареей. Бывший воин, а ныне председатель общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» поделился воспоминаниями о войне.





На сегодняшний день в Ивановке живут десять участников боевых действий в Афганистане и Чечне. Инициативу поддержали участники войн из села и Оренбурга.



После торжественного митинга ветеранам боевых действий вручили подарки. Школьники и местные артисты в местном Доме культуры подготовили для них концерт.

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