(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Арест имущества побудил жителя Татарстана выплатить 160 тыс. рублей долга по кредитам, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«На исполнении в Лениногорском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по кредитным выплатам в размере 160 тыс. рублей», – рассказала агентству Лилия Халимова

Пристав в рамках исполнительного производства вынес постановление об ограничении должника в выезде за границу. Помимо этого, сотрудники ФССП выехали по месту жительства неплательщика и наложили арест на его имущество.

Такие меры побудили мужчину уже на следующий день полностью погасить долги по кредитам.



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