Рустам Минниханов: «Сельхозярмарки – хорошая традиция, которую будем продолжать»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане стали доброй традицией, которую необходимо продолжить в 2019 году. Об этом сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода республики заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Я хотел бы отдельно поблагодарить наши районы за ярмарки, которые проходят в Казани и Набережных Челнах. Это очень хорошая традиция. Наши жители имеют возможность получать качественные продукты. Большое спасибо селянам. Эту традицию нужно продолжать. Мы поддерживаем данное направление субсидиями», – сказал он.

Объем производства пищевой промышленности за 2018 год в целом по Татарстану составил 160 млрд рублей. Рост в сопоставимой оценке равняется 4,5%.

Стоимость минимального набора продуктов в республике – одна из самых низких в Приволжском федеральном округе и стране. Сельхозярмарки помогают решить эту задачу. В минувшем году на них реализовано продукции по ценам ниже рыночных на сумму более 1,4 млрд рублей.

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