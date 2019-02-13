Часть жителей двух районов Казани на время останется без электричества

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 14 февраля, часть жителей Вахитовского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Вахитовском районе города с 8 до 11 часов не будет света в домах № 24 по улице Ахтямова, №№ 29 и 31 по улице Гаспринского и № 20 по улице Сары Садыковой.

Кроме того, с 9 до 15 часов отключат электроэнергию в доме № 40 по улице Подлужная, с 10 до 13 часов – в домах №№ 42 и 44 по улице Каюма Насыри, а с 13 до 16 часов – в домах № 45 по улице Пугачева и № 58 по улице Латыпова.

В Советском же районе с 9 до 18 часов не будет электричества в домах по улице Мира поселка Дербышки, по улицам Костина, Сабинская, Шавалиева и Магистральная поселка Большие Клыки и по улицам Набережная и Пионерская поселка Новая Сосновка.

Причинами станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, отмечает пресс-служба Сетевой компании.

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