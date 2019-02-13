Президент РТ покритиковал ректоров аграрного университета и ветакадемии Казани за низкие рейтинги

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов покритиковал ректоров Казанского аграрного университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана за низкие позиции в рейтинге вузов России.

«В рейтинге 56 аграрных вузов страны Казанский аграрный университет занимает 17-е место. Минтимер Шарипович [Шаймиев], Вы – главный выпускник, после Вас – я... Не в пятерке, не в тройке! Давайте, занимайтесь», – сказал Президент РТ ректору университета на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ, которое прошло в выставочном центре «Казань Экспо».

«А ветеринарная академия – на 45-м. Это лучшая академия! Займитесь немного своими рейтингами. Посмотрите. Надо обучать тех, кто будет работать на селе. Что нужно для того, чтобы они туда поехали? Надо наводить порядок и по целевому набору. Это и глав районов касается», – продолжил он.

По словам Рустама Минниханова, только 18% выпускников этих вузов приступили к работе в сельхозпредприятиях. «Это очень плохо», – подчеркнул он.

Президент РТ также добавил, что для агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности необходимы ресурсные центры. «Эту тему нужно держать на контроле», – заключил он.

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