Зиннуров: Регионы смогут перенять лучшие практики, воплощенные в Татарстане

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). После участия в состоявшемся в Татарстане заседании Государственного совета России главы регионов страны смогут перенять лучшие практики, воплощенные в жизнь в республике. Об этом депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Ирек Зиннуров заявил корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Визит Президента России Владимира Путина и губернаторов субъектов в Татарстан можно оценить положительно. Главы всех регионов, которые приняли участие в мероприятии, смогут перенять все положительные решения, воплощенные в жизнь в Татарстане. В частности, речь идет о благоустройстве парков, скверов и пляжей. Это положительно скажется на развитии комфортной городской среды в целом по России», – отметил депутат.

По словам парламентария, Татарстан также поделился успешными практиками улучшения жилищных условий. В республике выработан механизм работы с недобросовестными застройщиками и обманутыми дольщиками.

Кроме того, республика продемонстрировала успешные практики взаимодействия с молодежью. Так, Татарстан – единственный регион, где создано отдельное Министерство по делам молодежи. В республике реализуется несколько крупных молодежных программ – например, программа обновления летних лагерей, добавил Зиннуров.

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