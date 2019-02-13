Двух победителей Всероссийских соревнований по джиу-джитсу наградят путевками в хадж и в умру

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Два победителя Всероссийских соревнований по джиу-джитсу имени татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани получат путевки в хадж и в умру. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Оба приза будут разыграны между победителями в своих весовых категориях путем жеребьевки. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих принять участие в соревнованиях и для дополнительного стимулирования их стремления к победе.

Турнир пройдет 23 февраля в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». Спортсмены сразятся в 12 весовых категориях: среди мужчин – 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг и 94+ кг, а среди женщин – 49 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг и 70+ кг.

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