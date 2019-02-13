Антилидером по борщевику Сосновского в Татарстане оказался Балтасинский район

(Балтаси, 13 февраля, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин назвал Балтасинский район республики антилидером по борщевику Сосновского. Об этом он заявил на заседании сессии районного Совета.

«Антилидер, на первом месте в республике по борщевику Сосновского. На 134,3 га растет борщевик Сосновского. Местами его высота достигает 2,7 м. Вот каким вы его выращиваете», – зачитал справочные данные глава татарстанского парламента.

«Очень опасная вещь. Мы направили письмо Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Потому что это не только у нас. Но у нас на первом месте Балтасинский район, “победитель”», – заметил Председатель Госсовета РТ.

«Наверное, что-то напутали», – ответил на это глава района Рамиль Нутфуллин.

«Не напутали! Как бы не так! В этом году снега много, не могу показать, похвастались бы. Смотрите, это очень опасная вещь», – предостерег Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана подчеркнул, что ситуация находится под пристальным вниманием вице-премьера – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова. «Об этом попросил Марат Готович [Ахметов], сказал, пусть там на это обратят внимание руководители района», – пояснил он.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) – сорняк, ядовитое растение, внесенное в неофициальную «Черную книгу» республики. Содержащийся в листьях и стебле борщевика сок может привести к ожогам. Ранее доцент кафедры общей биологии К(П)ФУ Вадим Прохоров в интервью ИА «Татар-информ» отметил, что это растение мало представлено в регионах, интенсивно занимающихся земледелием.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.