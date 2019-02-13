Билайн предлагает безлимитный Интернет на год или шесть месяцев при покупке Samsung Galaxy

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в преддверии 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта представляет специальное предложение для посетителей магазинов «Билайн» по всей России – год или шесть месяцев связи с тарифом «Анлим» при покупке смартфонов Samsung Galaxy.

Директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев прокомментировал это предложение: «Совсем скоро всем нам предстоит покупка подарков для родных и близких к предстоящим праздникам. Хочется, чтобы выбранные подарки были полезными и постоянно напоминали о том, кто их подарил. При покупке Samsung Galaxy в наших магазинах можно получить год безлимитного Интернета. Именно такой подарок будет в центре внимания любимого человека весь год».

По данным внутренней аналитики «Билайна», самыми часто покупаемыми устройствами на День всех влюбленных, День защитника Отечества и Международный женский день в сети магазинов «Билайн» традиционно являются смартфоны.

В преддверии предстоящих праздников Билайн предлагает при покупке смартфонов Samsung Galaxy год или полгода связи с тарифом «Анлим». Приобретая смартфон в комплекте с тарифом «Анлим», покупатель по цене устройства получает возможность пользоваться безлимитным Интернетом и другими услугами связи в течение целого года или шести месяцев.

Например, в состав комплекта вместе со смартфоном Samsung Galaxy A9 (2018) или Samsung Galaxy J6+ входит тариф «Анлим» на год. Выбирая Samsung Galaxy J4+ или Samsung Galaxy J6, покупатель получает услуги связи на шесть месяцев.

Приобрести смартфон в комплекте с услугами связи по выгодной цене на год или полгода посетители магазинов «Билайн» могут также в кредит без первого взноса и переплаты. Сумма ежемесячного платежа в случае покупки смартфона Samsung Galaxy J6+ и года связи по тарифу «Анлим» в кредит составляет 542 рубля.

Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие клиенты «Билайна» по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополя.

С 6 февраля 2019 года по 13 марта 2019 года при покупке Samsung Galaxy J6+ абоненту – физическому лицу предоставляется скидка на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи по ТП «Анлим» на 12 месяцев – от 4 тыс. 545 до 11 тыс. 880 рублей в зависимости от филиала подключения на всей территории РФ (кроме Крыма и Севастополя). Стоимость Samsung Galaxy J6+ с услугами связи по ТП «Анлим», включая опцию HD TV, – 12 тыс. 990 рублей. Стоимость смартфона не в составе комплекта – 12 тыс. 990 рублей.

Указан приблизительный размер платежа по кредиту в рамках предложения. Кредитный продукт «0-0-24 Л» от АО «ОТП Банк». Лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита от 2 тыс. до 300 тыс. рублей; первонач.взнос – 0 рублей, срок – 24 месяца, ставка – 19,8%. Цены с НДС.

Количество оборудования ограничено. Подробнее об акции, и месте ее проведения – на beeline.ru. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

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