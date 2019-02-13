Президент РТ поручил сократить объем ввозимой молочной продукции за счет резервов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан – самый крупный производитель молока в стране, но при этом республика ввозит молочную продукцию на 11 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода региона Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы вывозим молоко, а привозим молочную продукцию. Татарстан – республика, которая имеет мощное хозяйство по производству овощей. Производим на 21 млрд рублей мясопродуктов. Продукция наших производителей – самая качественная и доступная по цене. Свежая привозная продукция не может быть дешевле. Это резерв нашего внутреннего рынка. Нам нужно серьезно работать по всем этим направлениям», – сказал Президент РТ.

Объем производства пищевой промышленности за год в целом по республике составил 160 млрд рублей. Рост в сопоставимой оценке составляет 4,5%.

Стоимость минимального набора продуктов в республике – одна из самых низких в Приволжском федеральном округе и стране. Сельхозярмарки помогают решить эту задачу. В минувшем году на них реализовано продукции по ценам ниже рыночных на сумму более 1,4 млрд рублей.

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