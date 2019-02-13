(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Челнов требует наказать работников детсада, которые сделали манту ребенку-аллергику, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По итогам проверки в детсаду № 86 прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Челнов представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности», – рассказал Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в середине января СМИ опубликовали информацию о том, что в детском саду «Электроник» ребенку сделали манту и ему стало плохо.

Проверка показала, что пробу провели несмотря на письменное заявление матери об отказе от туберкулинодиагностики ее сына. Ее отказ был вызван тем, что ребенок состоял на диспансерном учете у врача-аллерголога.

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