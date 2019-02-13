Рустам Минниханов попросил «серьезно отслеживать» фальсифицированную молочную продукцию

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Управление Роспотребнадзора по РТ и ветеринарные службы «серьезно отслеживать» в республике фальсифицированную молочную продукцию. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, которое прошло в выставочном центре «Казань Экспо».

«Есть сведения, что часть молочной продукции в нашей республике фальсифицирована, дают информацию о 7%. К сожалению, среди производителей такой продукции есть и татарстанские. Все это нужно серьезно отслеживать», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что, согласно информации Управления Роспотребнадзора по РТ, поступает немало замечаний по качеству продуктов питания, которые закупаются в бюджетные учреждения.

«Огромное количество продуктов питания закупают наши детские сады, школы, больницы, они попадают в розничную торговлю. У нас молока достаточно, производство есть. Ветеринарные службы, Роспотребнадзор, руководители хозяйств, обратите внимание на эту ситуацию», – сказал Президент РТ.

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