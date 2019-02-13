Марат Ахметов: Татарстану к 2024 году предстоит увеличить экспорт продукции АПК в два раза

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Перед Татарстаном стоит задача к 2024 году увеличить объемы экспорта продукции АПК в два раза. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минсельхозпрода РТ с докладом об итогах работы АПК республики за 2018 год и задачах на 2019-й, министр отметил, что дальнейшее наращивание объемов производства сельхозпродукции будет связано с решением задач экспорта.

«Минсельхозом России поставлена задача к 2024 году в два раза увеличить экспорт сельхозпродукции по Республике Татарстан – с нынешних 180 млн до 360 млн долларов», – сказал Марат Ахметов. При этом, по его словам, список предприятий – экспортеров продукции сельского хозяйства и продовольствия очень скромен.

В республике основными и наиболее крупными поставщиками продукции АПК являются группа компаний «Нэфис», компании «Эссен продакшн», «Татспиртпром», «Таткрахмалпатока», «Заинский сахар», «Акульчев», «Челны Холод». Также к числу таких компаний можно было бы отнести «Красный Восток», РАЦИН и другие организации, реализующие зерно за пределы страны, если бы оно документально оформлялось как экспортное, сообщил глава Минсельхозпрода РТ.

По мнению Марата Ахметова, АПК Татарстана как крупнейший производитель молока в стране может поставлять на внешние рынки продукцию молочной отрасли. «Пожелание нашим крупным переработчикам – Казанскому молкомбинату, "Азбуке сыра", Зеленодольскому молкомбинату, "Агросиле Молоку" – взять в разработку это направление», – сказал министр.

Он отметил, что от республики нет ни одного предприятия в списке десяти молочных компаний, получивших (в конце минувшего года – прим. Т-и) право на поставку готовой молочной продукции в Китай.

«В рамках развития экспорта государством предусматривается и определенная поддержка. Также готовы нам в этом помочь консулы из Китая, Ирана, Турции, Беларуси и Венгрии, присутствующие сегодня здесь в зале», – сообщил Марат Ахметов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент РТ Рустам Минниханов поручил в 2019 году развивать производство халяльной продукции на экспорт. По мнению главы республики, это направление экспорта – конкурентное преимущество Татарстана, которым нужно воспользоваться.

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