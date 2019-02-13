В Марий Эл состоится республиканский конкурс инсценировок стихотворений Мусы Джалиля

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В «Республиканском центре татарской культуры» Йошкар-Олы в четвертый раз состоится фестиваль-конкурс инсценировок произведений Героя Советского Союза Мусы Джалиля, сообщают организаторы.
Фестиваль в этом году приурочен столетию со дня рождения легендарного разведчика, поэта, руководителя антифашистского движения Г. Курмаша и детского писателя А.Алиша. Событие состоится 15 февраля.
Целями конкурса являются воспитание патриотизма подрастающего поколения на примере жизни и деятельности героев-антифашистов, популяризация татарской оригинальной поэзии и русских переводов; выявление лучших исполнителей; повышение уровня исполнительского мастерства участников конкурса.
Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Республиканский центр татарской культуры.
Начало конкурса в 10.00.