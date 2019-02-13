Президент РТ ветслужбам о птичьем гриппе: «Это ваша работа! Этого не должно быть!»

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил о ситуации с птичьим гриппом в республике. Он призвал руководителей Главного управления ветеринарии Кабмина РТ и Управления Россельхознадзора по РТ усилить работу по недопущению проникновения этого заболевания на территорию региона.

«В шести районах был допущен вирус птичьего гриппа. Считаю, что ветеринарное управление и Россельхознадзор должны усилить работу. Это ваша работа! Этого не должно быть! Это очень нехорошо!» – подчеркнул Президент РТ.

«Марат Готович [Ахметов], надо лучше спрашивать», – обратился он к министру сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Птичий грипп в личных подсобных хозяйствах республики был зарегистрирован летом прошлого года. Всего от этого заболевания пострадали 24 подворья в 16 населенных пунктах Дрожжановского, Кайбицкого, Тетюшского, Апастовского, Камско-Устьинского и Буинского районов. В результате проведенных мероприятий в личных подсобных хозяйствах уничтожили около тысячи голов птицы.

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