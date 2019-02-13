Более 37 тыс. девятиклассников Татарстана впервые сдали собеседование по русскому языку

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня в России впервые проводится итоговое собеседование девятиклассников по русскому языку. К нему присоединился и Татарстан, где собеседование сдали более 37 тыс. школьников.

«Сегодня во всех школах нашей республики проходит собеседование по русскому языку для учеников девятых классов. Сдают более 37 тыс. учащихся в 994 образовательных учреждениях», – сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Собеседование состоит из четырех частей: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы отведено в среднем 15 минут.

«Это не устная часть экзамена, а отдельная процедура для допуска к государственной итоговой аттестации. Событие очень важное, поэтому переживают и учителя, и экзаменаторы, и эксперты, и руководители, и сами дети», – отметил Хадиуллин.

Собеседование сдается по системе зачет / незачет. Чтобы школьника допустили к сдаче ОГЭ по русскому языку, ему надо набрать десять и более баллов из 19 возможных. Результаты станут известны не позднее 19 февраля.

«В течение пяти дней мы должны получить результаты. Всё это записывается, ведется аудиозапись. В этой школе (в казанской школе № 39 с углубленным изучением английского языка – прим. Т-и) учителя английского языка выступают в качестве экзаменаторов, а экспертами являются учителя русского языка и литературы», – объяснил замминистра.

Учительница русского языка и литературы, заместитель директора школы № 39 Эльмира Веселова рассказала, что дети усиленно готовились к собеседованию. Для них проводились факультативы, дважды школьники сдавали пробное собеседование – в ноябре и в январе.

«Школа делает все для того, чтобы дети умели говорить. Сегодня есть большая проблема: все дети в чатах, в электронных переписках, где снижаются и культура общения, и культура речи, и культура письма», – сказала учительница.

Репетиционные экзамены девятиклассники из 39-й школы Казани сдали хорошо: средний балл – 16 из 19 возможных. Из 100 школьников с пробными собеседованиями не справились три или четыре человека. Всего у девятиклассников будет три попытки сдать собеседование: 13 февраля, 13 марта и 6 мая.

По мнению Веселовой, помешать школьникам может только волнение. Над этой проблемой в школе начали работать заранее.

«С детьми работал психолог, чтобы они научились не волноваться, научились правильно дышать при ответе. С детьми, которые ходят в кружок экскурсоводов, работали мастера слова: объясняли, как себя проявить. Эти дети в свою очередь проводили мастер-классы для своих одноклассников», – сказала учительница.

Самой сложной частью собеседования школьники и учителя называют пересказ и монолог, который должен состоять минимум из десяти предложений.

«Проблема не в том, что дети не могут о себе рассказать. Проблема в том, что дети говорят сложными предложениями, в составе которых по пять-шесть простых. Формально ребенок сказал 50 предложений, а сложных получилось меньше необходимых десяти», – объяснила Веселова.

После экзамена корреспондент агентства пообщался со школьниками, которые уже сдали собеседование. Они рассказали, что было всего два варианта текста.

«Мне попался вариант про Новикова и его просветительскую деятельность. В тексте говорилось о его жизни и о том, как он помогал людям», – сказала девятиклассница Яна Гришина.

Она призналась, что пересказ – самая непростая часть: текст нужно запомнить за две минуты, пока читаешь, и за две минуты, которые даются на подготовку. В своем монологе девушка сказала о помощи людям и человеческом бескорыстии.

Школьник Арслан Гильмутдинов выбрал для монолога и диалога с экзаменатором другую тему. «В тексте я увидел тему, о которой я могу рассказать, – дружбу. Диалог тоже был про нее. Это тема, о которой я могу говорить долго, поэтому трудностей она не вызвала. А пересказ был про летчицу», – пояснил молодой человек.

Всего в итоге собеседование по русскому языку сегодня сдадут почти 1,5 млн российских девятиклассников. Сбор заявлений от участников экзамена завершился в конце января, информирует пресс-служба Рособрнадзора РФ.

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