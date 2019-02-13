Динара Прокопьева

13 февраля 2019, 12:50

Наука и образование

Более 37 тыс. девятиклассников Татарстана впервые сдали собеседование по русскому языку

Рекомендуем

Наука и образование

Более 37 тыс. девятиклассников Татарстана впервые сдали собеседование по русскому языку

Фото: Рамиль Гали

Итоговое собеседование, которое включает пересказ текста, монолог и диалог с учителем, нужно сдать для допуска к ОГЭ по русскому.

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня в России впервые проводится итоговое собеседование девятиклассников по русскому языку. К нему присоединился и Татарстан, где собеседование сдали более 37 тыс. школьников.

«Сегодня во всех школах нашей республики проходит собеседование по русскому языку для учеников девятых классов. Сдают более 37 тыс. учащихся в 994 образовательных учреждениях», – сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Собеседование состоит из четырех частей: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы отведено в среднем 15 минут.

«Это не устная часть экзамена, а отдельная процедура для допуска к государственной итоговой аттестации. Событие очень важное, поэтому переживают и учителя, и экзаменаторы, и эксперты, и руководители, и сами дети», – отметил Хадиуллин.

Собеседование сдается по системе зачет / незачет. Чтобы школьника допустили к сдаче ОГЭ по русскому языку, ему надо набрать десять и более баллов из 19 возможных. Результаты станут известны не позднее 19 февраля.

«В течение пяти дней мы должны получить результаты. Всё это записывается, ведется аудиозапись. В этой школе (в казанской школе № 39 с углубленным изучением английского языка – прим. Т-и) учителя английского языка выступают в качестве экзаменаторов, а экспертами являются учителя русского языка и литературы», – объяснил замминистра.

Учительница русского языка и литературы, заместитель директора школы № 39 Эльмира Веселова рассказала, что дети усиленно готовились к собеседованию. Для них проводились факультативы, дважды школьники сдавали пробное собеседование – в ноябре и в январе.

«Школа делает все для того, чтобы дети умели говорить. Сегодня есть большая проблема: все дети в чатах, в электронных переписках, где снижаются и культура общения, и культура речи, и культура письма», – сказала учительница.

Репетиционные экзамены девятиклассники из 39-й школы Казани сдали хорошо: средний балл – 16 из 19 возможных. Из 100 школьников с пробными собеседованиями не справились три или четыре человека. Всего у девятиклассников будет три попытки сдать собеседование: 13 февраля, 13 марта и 6 мая.

По мнению Веселовой, помешать школьникам может только волнение. Над этой проблемой в школе начали работать заранее.

«С детьми работал психолог, чтобы они научились не волноваться, научились правильно дышать при ответе. С детьми, которые ходят в кружок экскурсоводов, работали мастера слова: объясняли, как себя проявить. Эти дети в свою очередь проводили мастер-классы для своих одноклассников», – сказала учительница.

Самой сложной частью собеседования школьники и учителя называют пересказ и монолог, который должен состоять минимум из десяти предложений.

«Проблема не в том, что дети не могут о себе рассказать. Проблема в том, что дети говорят сложными предложениями, в составе которых по пять-шесть простых. Формально ребенок сказал 50 предложений, а сложных получилось меньше необходимых десяти», – объяснила Веселова.

После экзамена корреспондент агентства пообщался со школьниками, которые уже сдали собеседование. Они рассказали, что было всего два варианта текста.

«Мне попался вариант про Новикова и его просветительскую деятельность. В тексте говорилось о его жизни и о том, как он помогал людям», – сказала девятиклассница Яна Гришина.

Она призналась, что пересказ – самая непростая часть: текст нужно запомнить за две минуты, пока читаешь, и за две минуты, которые даются на подготовку. В своем монологе девушка сказала о помощи людям и человеческом бескорыстии.

Школьник Арслан Гильмутдинов выбрал для монолога и диалога с экзаменатором другую тему. «В тексте я увидел тему, о которой я могу рассказать, – дружбу. Диалог тоже был про нее. Это тема, о которой я могу говорить долго, поэтому трудностей она не вызвала. А пересказ был про летчицу», – пояснил молодой человек.

Всего в итоге собеседование по русскому языку сегодня сдадут почти 1,5 млн российских девятиклассников. Сбор заявлений от участников экзамена завершился в конце января, информирует пресс-служба Рособрнадзора РФ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Тетюшском районе завершился зональный этап профессионального конкурса учителей
Новости дня
23:48
Нижнекамские врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Для тех, кто по каким-то причинам не сделал прививку от гриппа, врачи дали несколько профилактических правил.

23:32
В Тетюшском районе завершился зональный этап профессионального конкурса учителей

В творческих состязаниях приняли участие 24 лучших педагога из шести районов Заволжья республики.

23:18
В Пестречинском районе зафиксирован большой прирост населения за счет заселения в ЖК «Царево»

Серьезный прирост населения создает дополнительную нагрузку на все социальные и образовательные учреждения, дороги, общественный транспорт.

23:04
В Марий Эл состоится республиканский конкурс инсценировок стихотворений Мусы Джалиля

Фестиваль в этом году приурочен столетию со дня рождения легендарного разведчика, поэта Г. Курмаша.

23:01
Нападающий «Ак Барса» о поражении ЦСКА: Начало игры было робким, нам помешал мандраж

Владимир Ткачев прокомментировал поражение казанцев от ЦСКА со счетом 2:3.

22:55
Артем Лукоянов о настрое «Ак Барса»: Мы бьемся не только за Кубок, но и за республику

Нападающий казанского клуба назвал матч против ЦСКА хорошей проверкой перед плей-офф.

22:50
В Татарстане стартует новый телевизионный проект «По дороге любви»

Героями передачи станут «золотые юбиляры» супружеской жизни, которые раскроют секреты счастливого брака.

22:45
Перевозка пассажиров на международных рейсах в «Бегишево» за январь выросла на 56%
22:40
Защитник «Ак Барса» о поражении от ЦСКА: Были моменты, когда могли переломить ход игры, но не забили

Никита Лямкин прокомментировал поражение команды ЦСКА со счетом 2:3.

22:36
Полсотни километров по снежному лесу: в Челнах пройдет Камский лыжный марафон

Предпоследний лыжный старт текущего сезона примет у себя более 800 лыжников с близлежащих регионов.

22:33
Наставник «Ак Барса» о поражении от ЦСКА: Психологического барьера нет, есть уровень игроков

Главный тренер казанского «Ак Барса» проанализировал игру своих подопечных, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

22:22
Для маленьких сельчан Алексеевского района РТ капитально отремонтировали детсад

Ремонтные работы обошлись в 1 млн рублей, средства были выделены из муниципального бюджета.

22:08
Минтруд РТ: Выходной день 23 февраля перенесли на 10 мая

Продолжительность рабочего дня 22 февраля будет сокращена на один час.

22:02
«Ак Барс» в четвертый раз подряд в сезоне проиграл ЦСКА

В следующем туре 15 февраля в Екатеринбурге «Ак Барс» сыграет с досрочным победителем Восточной конференции «Автомобилистом».

22:00
В РТ создали консорциум разработчиков Agrotech для внедрения в сельское хозяйство IТ-продуктов

Инициаторами создания консорциума выступили ОЭЗ «Иннополис» и «Татагролизинг».

21:54
В финале «Золотой шайбы» оказалось три татарстанские команды

Финальные соревнования пройдут с 14 по 21 февраля в Салавате.

21:41
Президент Татарстана прибыл в Сочи для участия в Российском инвестиционном форуме

Рустам Минниханов планирует выступить на сессии Внешэкономбанка «Экономика городского комфорта».

21:40
Библиотекарь из Нижнекамска представит родной город на чемпионате «Открой рот»

Победительница представит Нижнекамск на региональном туре в Самаре, а чемпион Поволжья отправится в Москву, где будет бороться за звание чемпиона РФ.

21:26
Представители свыше 80 предприятий съехались на Камский промышленный форум в Набережных Челнах

На площадке выставочного центра предприятия-участники разместили стенды со своей продукцией.

21:12
Департамент продовольствия Казани закупит 62 тонны халяльного мяса за 22 млн рублей

Исполнитель должен поставлять товар до мая 2018 года.

20:58
Казанский чемпионат России по легкой атлетике признан «Лучшим соревнованием на стадионе» 2018 года

Соответствующая награда вручена министру спорта РТ за подписью Президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

20:42
Минюст РФ предложил обязать родителей содержать детей-студентов
20:26
Звезды татарской эстрады и театра дадут концерт в память об Ильгаме Шакирове

В концерте памяти татарского певца примут участие певцы, музыканты, артисты, творческая жизнь которых была тесно связана с Ильгамом Шакировым.

20:10
Киноконцертный зал на 3,2 тыс. мест в «Казань Экспо» могут открыть к концу марта

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил присвоить имя Ильгама Шакирова новому концертному залу.

20:10
Экологи обнаружили снежную свалку в районе реки Свияга в Татарстане

По факту свалки снега неподалеку от Свиягинпроводится административное расследование.

События