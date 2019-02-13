Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Татарстана

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Рейтинги Московской области, Татарстана, Башкортостана и ХМАО повысились с Ba2 до Ba1 по оценке международного финансового и бизнес-агентства Moody’s.

Прогноз по положению Московской области позитивный, у остальных регионов – стабильный.

Рейтинги двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга – также поднялись со спекулятивного уровня Ba1 до инвестиционного Baa3.

«Повышение кредитных рейтингов – это всегда хорошо для любого региона. Подобные показатели повышения рейтинга Татарстана в международных списках связано с недавней информацией о его привлекательности как инвестиционно выгодного региона», – прокомментировал новость заслуженный экономист РФ и генеральный директор «ФБК-Поволжье» Сергей Никифоров.

«Конечно, инвесторы – и региональные, и зарубежные – всегда смотрят не на отдельные показатели, а на их совокупность. Кредитные рейтинги – лишь один из показателей. В республике проводится очень большая работа по привлечению инвестиций, и международные рейтинги лишь добавляют популярности рынка в Татарстане», – добавил он.

Ранее, 8 февраля, агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Российской Федерации с Ba1 до Baa3.

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