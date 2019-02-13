В Казани за 1,5 месяца угарным газом отравились почти столько же человек, сколько за весь 2018 год

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). За 2019 пострадало 15 человек, а за весь прошлый год всего 18 человек, которые остались в живых, но получили определенный вред здоровью. Все живы, но определенный ущерб их здоровью был нанесен, и они обращались за медицинской помощью. Об этом на пресс-туре по вентиляции и дымоходам заявил заместитель руководителя, курирующий вопросы ЖКХ, Искандер Гиниятуллин.

«Сейчас зима, это происходит обычно зимой, летом такого не бывает. В прошлом году было 4 случая, и все они произошли в период с января по март. Основная причина несчастных случаев — это отсутствие притока воздуха», — заявил Гиниятуллин.

Причина отравлений в том, что из-за отсутствия надлежащей вентиляции в воздух квартиры попадает угарный газ. Все несчастные случаи были зафиксированы в домах, где стояли газовые колонки с открытыми камерами сгорания и установлены пластиковые окна. Сейчас пластиковые окна являются главным препятствием надлежащей циркуляции воздуха в квартирах, а раньше все газовые колонки с открытыми камерами проектировались под воздухопроницаемые деревянные окна и входные двери.

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