Четверо студентов КФУ Набережных Челнов получили условные сроки за взятки преподавателям

(Набережные Челны, 13 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Приговоры четверым студентам КФУ Набережных Челнов, получавшим оценки за взятки, вынес городской суд, сообщает его пресс-служба.

По версии следствия, события, которые легли в основу уголовного дела, произошли, когда подсудимые учились заочно в Набережночелнинском институте КФУ на последних курсах по специальности «Электроэнергетика и электротехника».

Так, один из них, желая получить положительную оценку по определенным дисциплинам, в мае 2017 года перечислил посреднику через мобильное банковское приложение 3, 5 и 8 тыс. рублей. Через несколько дней через банк-онлайн ушли еще 16 тыс. рублей. Последнюю сумму получила специалист по учебно-методической работе, которая заставила преподавателя внести в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость сведения об успешной сдаче студентом учебной практики.

По решению суда студенты за свою «предприимчивость» получили от десяти месяцев до одного года лишения свободы условно.

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