В Пестречинском районе зафиксирован большой прирост населения за счет заселения в ЖК «Царево»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Шигалеевском сельском поселении Пестречинского района на сегодняшний день зарегистрировано 5102 человека. В 2018 году здесь родились 78 малышей, миграционный прирост составил 1713 человек. Фактически проживающего населения здесь уже более 15 тыс. человек, пишет газета «Вперед».



Глава поселения Рамиль Гайфуллин на отчетном собрании Шигалеевском сельском поселении отметил, что такой прирост людей, в основном, происходит за счет заселения домов в жилищном комплексе «Царево».



«Фактически проживающего населения здесь уже более 15 тыс. человек. Такой прирост людей, в основном, происходит за счет заселения домов в ЖК «Царево». Как правило, сюда переезжают казанцы, однако прописка у них остается городская, поэтому и существует такая разница в цифрах», – сообщил руководитель Шигалеевского поселения.



В 2018 году в поселении введено в эксплуатацию шесть многоквартирных домов площадью свыше 25 тыс. квадратных метров. Также жители поселения построили сорок индивидуальных домов общей площадью 5 тыс. квадратных метров.



«Конечно же, такой серьезный прирост населения создает дополнительную нагрузку на все социальные и образовательные учреждения, дороги, общественный транспорт и тому подобное», – подчеркнул Рамиль Гайфуллин.

Первый же вопрос, прозвучавший после всех отчетных докладов, коснулся нехватки мест в детских садах. В Старом Шигалеево работает небольшой детский сад, который посещают 39 детей, в ЖК «Царево» функционирует частный детский сад. В скором времени должен открыться детский сад «Ивушка».



Жители этого комплекса также пожаловались и на то, что очистные сооружения жилищного комплекса не справляются. «Дышать свежим загородным воздухом мешает едкий запах, все время живем с закрытыми окнами», – сказал Дмитрий Нечаев.



Рамиль Гайфуллин заверил, что в настоящее время строится еще одно очистное сооружение, в текущем году его планируется сдать в эксплуатацию. Подождать немного нужно и тем, кто страдает из-за огромного потока машин по центральной улице села Новое Шигалеево. В настоящее время идет проектирование новой автодороги. Планируется, что дорога как раз и будет огибать данное село.

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