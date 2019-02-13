С осени в Татарстане гриппом заболели 276 человек

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане с начала эпидсезона гриппом заболели 276 человек. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала главный эпидемиолог Минздрава РТ Наталья Ивойлова.

В то же время из-за подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями в республике на карантин закрыли 87 классов в 34 школах, детский сад и полностью одну из школ в Черемшанском районе.

Больше всего заболевших гриппом – в Казани и Набережных Челнах. Единичные случаи зарегистрированы в Бугульминском, Зеленодольском, Буинском, Елабужском и Альметьевском районах Татарстана, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

«Подъем заболеваемости сейчас идет, но он не резкий, как это было в прошлые года. Заболеваемость находится на грани. У нас большое количество людей привито. На сегодняшний день у нас 276 случаев заболевания гриппом в республике зарегистрировано. Но тем не менее сказать, что у нас эпидемия, все-таки нельзя», – подчеркнула Наталья Ивойлова.

Чтобы информировать население о мерах профилактики и ситуации по ОРВИ и гриппу в республике Роспотребнадзор запустил горячую линию, которая будет работать до 10 марта. Специалисты консультируют всех желающих по телефонам 238-52-11 и 238-96-84 с 9 до 17 часов в рабочие дни.

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