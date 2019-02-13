В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о 113-летии со дня рождения поэта-героя М. Джалиля

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 14 февраля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная 113-летию со дня рождения татарского поэта-героя М. Джалиля.

В мероприятии примут участие заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, директор Музея-квартиры им. М. Джалиля Назира Фаттахова, ведущий актер Государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина Артем Пискунов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



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