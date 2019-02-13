Новогоднее чудо: квартира или автомобиль за покупки в «Пятерочке»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги новогодней акции «Исполняем мечты», которая проходила во всех магазинах с 27 ноября по 15 января. Победители получили смартфоны, сертификаты в магазин бытовой техники и баллы на «Выручай-карту».

Пять счастливчиков – жители Краснодара, Кронштадта, Ижевска, Белгорода и деревни Трошково Раменского района Московской области – стали обладателями автомобилей KIA Rio, а жительница Липецкой области получила суперприз - трехкомнатную квартиру в Москве. Торжественное награждение прошло в начале февраля в магазинах, где были совершены удачные покупки.

«Сегодня меня переполняет радость и удивление – до сих пор не могу поверить, что выиграл приз. Я постоянно хожу в “Пятерочку”, это мой самый любимый магазин, но даже представить не мог, что все мои мечты исполнятся именно с его помощью!» – рассказал один из победителей акции.

Ключи от новых автомобилей и сертификат на квартиру победителям акции «Исполняем мечты» вручили руководители дивизионов торговой сети «Пятерочка».

Как признаются организаторы, главная цель акции заключалась в том, чтобы постоянные гости сети почувствовали настоящее новогоднее настроение, поверили в Деда Мороза и в волшебство. Ведь в этот период люди как никогда объединены идеей о чем-то новом, непременно хорошем и радостном. Но на этом «Пятерочка» останавливаться не собирается. В 2019 году сеть магазинов «у дома» порадует своих гостей новыми, не менее чудесными предложениями.

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