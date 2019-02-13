(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Пострадавшим вкладчикам ТФБ по искам прокуроров в общей сложности выплатили 246 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По состоянию на конец 2018 года оставалось неисполненным лишь одно судебное решение о взыскании в пользу вкладчика 979 тысяч рублей. В начале февраля этого года конкурсный управляющий банком перечислил эту сумму вкладчику в полном объеме», – рассказал Руслан Галиев.

Еще по двум судебным решениям на сумму 2,2 млн рублей деньги были перечислены, но производства приостановлены в связи со смертью истцов, пока не определится круг наследников.

«В итоге Агентством по страхованию вкладов все решения суда по искам прокуроров были исполнены – 234 гражданам в пределах застрахованной части вклада выплатили 246 млн рублей», – отметил Галиев.

Напомним, в защиту пострадавших вкладчиков Татфондбанка, Тимербанка и Интехбанка в Вахитовский районный суд Казани прокуроры направили 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей. Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин продолжает знакомиться с материалами дела. Сейчас он находится под домашним арестом, срок которого продлен до 16 мая.

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