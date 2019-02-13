Минниханов рассказал Путину об обновленном центре дзюдо «Батыр»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал Президенту России Владимиру Путину об обновленном казанском центре дзюдо «Батыр». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Есть еще одна интересная тема. Мы отреставрировали, построили центр дзюдо. Очень хороший. Мы считаем, что этот объект очень востребован. Он был борцовый, мы его специализировали», – проинформировал главу государства Президент РТ.

Путин уточнил название спортивного объекта, и Минниханов подтвердил, что он называется «Батыр».

«Батыр» был введен в эксплуатацию еще в 1985 году. Общая площадь здания составляет 4 тыс. 25 кв. метров. В рамках капитального ремонта были проведены работы по замене кровли, ремонту фасада и входных групп, внутренней отделке, замене инженерных коммуникаций, обновлению мебели в раздевалках и благоустройству территории.

На первом этаже находится большой зал с посадочными местами на 360 зрителей на три ковра, зал самбо, тренажерный зал, а на втором – зал дзюдо на два ковра с посадочными местами на 60 болельщиков. В отделениях дзюдо и самбо занимаются в общей сложности 759 воспитанников, отмечает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана попросил Президента России передать Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приглашение посетить обновленную на средства турецких инвесторов Шамовскую больницу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.