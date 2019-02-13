Президент РТ призвал найти меры поддержки личных хозяйств, содержащих коров

(Лаишевский район, 13 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал найти меры поддержки личных подсобных хозяйств, которые содержат коров. Об этом он заявил сегодня на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Личные подворья нужно максимально поддерживать, чтобы они могли содержать коров. В том числе вопросы кормов, пастбищ должны быть решены. И какая-то мотивация должна быть. В таких районах, как Верхнеуслонский, Пестречинский, Лаишевский, на 100 дворов приходится по шесть коров. Хотя потенциал огромный. И ведь молоко можно продать на рынке и получить хороший доход», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов заметил, что десять лет назад на 100 дворов приходилось в среднем 54 коровы. «Сегодня показатель – всего 21 корова, – добавил он. – Есть пословица: о том, что корова содержала семью, узнаешь, когда она умерла».

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