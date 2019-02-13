Марат Ахметов: Татарстан лидирует среди регионов ПФО по объему продукции сельского хозяйства

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по объему производства продукции сельского хозяйства. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на расширенном заседании коллегии Минсельхозпрода РТ, которое прошло в выставочном центре «Казань Экспо».

В заседании коллегии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также руководители министерств и ведомств республики, главы муниципальных районов, руководители предприятий АПК.

«В масштабах Приволжского федерального округа по валовой продукции сельского хозяйства мы стабильно первые», – сообщил глава Минсельхозпрода РТ, докладывая об итогах работы АПК республики за 2018 год. По его данным, имея 10% сельхозугодий ПФО, в прошлом году аграрии Татарстана произвели 19% продукции сельского хозяйства округа.

По итогам минувшего года Татарстан занимает среди субъектов Российской Федерации четвертое место по объему валовой продукции сельского хозяйства (первые три строчки этого рейтинга заняли Краснодарский край, Белгородская и Ростовская области соответственно).

При этом, по словам Марата Ахметова, 2018 год для сельхозпроизводителей Татарстана стал очередным испытанием – половина районов республики пострадала от сильной засухи.

И в этих условиях аграрии большинства районов сделали многое для наращивания производства продукции, вложения в урожай были большими, заметил министр. Однако неблагоприятные погодные условия отрицательно сказались на валовом сборе сельскохозяйственных культур.

Согласно приведенным докладчиком данным, в республике по итогам 2018 года индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к 2017 году составил 97,1%. Как отметил министр, «за счет роста [производства продукции] животноводства удалось сохранить объемы валовой продукции на уровне средних за последние годы – 216 млрд рублей», но это ниже показателя за 2017 год, который составляет 235,3 млрд рублей.

«А в целом по АПК, с учетом пищевой промышленности, имеем продукцию на сумму 376 млрд рублей, и наша доля в валовом региональном продукте составляет выше 13%», – проинформировал глава Минсельхозпрода РТ участников заседания коллегии.

Согласно данным аграрного ведомства, Татарстан использует 2,3% сельхозугодий России, при этом на долю республики приходится 4,2% валовой продукции сельского хозяйства, производимой в стране.

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