В 146-ю годовщину со дня рождения Шаляпина к памятнику певцу в Казани возложили цветы

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани по случаю 146-летия со дня рождения великого певца Федора Шаляпина к памятнику артисту на улице Баумана возложили цветы. Событие корреспонденту ИА «Татар-информ» прокомментировала директор музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

«С момента установки памятника в 1999 году Балашовым (московский скульптор Андрей Балашов – автор монумента – прим. Т-и) ежегодно проводится церемония возложения», – отметила собеседница агентства.

Пока перед возложением цветов шла служба в Богоявленском соборе, проходящие мимо гости и жители города могли послушать знаменитые записи великого музыканта.

Чтобы почтить память Шаляпина, собрались работники музея, деятели культуры и искусства, школьники и обычные горожане.

После возложения цветов празднование 146-летия со дня рождения певца переместилось в музей Горького и Шаляпина, где представлены подлинные вещи великого артиста.

«Нас ждет выставка из поступлений, которые не были показаны. Это подлинные вещи Шаляпина, поступившие от внука Федора Ивановича из Парижа», – объяснила директор музея.

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