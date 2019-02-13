Пьяный незнакомец избил жителя Набережных Челнов и отобрал у него золотое кольцо

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах пьяный незнакомец избил местного жителя и отобрал у него золотое кольцо, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«В ночь на понедельник 37-летний житель 11-го комплекса возвращался домой из магазина. Возле подъезда к нему пристали двое пьяных незнакомцев. Один из них избил челнинца и отобрал его золотое кольцо. Ущерб он оценил в 13 тысяч рублей», – сообщили в полиции.

Правоохранители в короткие сроки нашли всех участников конфликта. Безработный и неоднократно судимый ровесник потерпевшего был задержан и помещен под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник может отправиться за решетку на восемь лет.

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