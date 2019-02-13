Минсельхозпрод Татарстана разработал проект программы «Цифровое сельское хозяйство РТ»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В республике будет реализовываться программа «Цифровое сельское хозяйство РТ». Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на расширенном заседании коллегии Минсельхозпрода республики, которое прошло в выставочном центре «Казань Экспо».

«Нами разработан проект программы “Цифровое сельское хозяйство РТ”. Уже начаты работы по пяти направлениям», – рассказал министр.

Речь идет о таких направлениях, как информационно-аналитическая система АПК РТ, геоинформационная система АПК, единое окно подачи заявлений на субсидии, различные цифровые решения на уровне предприятий АПК, подготовка IT-специалистов в КГАУ.

По мнению Марата Ахметова, будущее сельского хозяйства трудно представить без современных информационных технологий и программных продуктов. В связи с этим министерство в 2019 году планирует дать старт масштабной цифровизации сельского хозяйства. Без этого обеспечить эффективность сельхозпроизводства, особенно крупных компаний, будет невозможно, уверен министр.

Имея самое продвинутое в стране Министерство информатизации и связи и целый город IT-технологий Иннополис, сельхозкомпании, холдинги республики максимально должны воспользоваться этим интеллектуальным потенциалом для решения задач развития сельского хозяйства, резюмировал Марат Ахметов.

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