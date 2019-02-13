Казанский оркестр La Primavera открыл публичный доступ к эксклюзивным нотным архивам

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Казанский камерный оркестр Рустема Абязова La Primavera пополнил цифровой нотный архив новыми партитурами и разместил их открытом доступе. В архиве хранятся партитуры, которые собирались в течение 30 лет.

«В нашей библиотеке есть известные партитуры. Но есть и совершенно оригинальные, которые были созданы специально для концертов оркестра La Primavera. Их в нашем архиве сейчас более 500. Мы решили, что будет неправильно, если эти партитуры будут служить только нам», — сказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

Так же маэстро отметил, что для камерных оркестров написано намного меньше музыки, чем для симфонических. Все известные сочинения оркестр уже сыграл, поэтому было принято решение расширить репертуар.

Абязов надеется, что с помощью Интернета их композициями заинтересуются не только российские и татарстанские музыканты, но и коллеги за рубежом.

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