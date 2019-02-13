Появилась стенограмма рабочей встречи Владимира Путина с Рустамом Миннихановым

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). После завершения расширенного собрания Госсовета в рамках рабочей встречи Президент России Владимир Путин обсудил итоги 2018 года с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стенограмму беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент РТ кратко отчитался об итогах 2018 года. Он рассказал, что объем отгруженной промышленной продукции составил 2 трлн 818 млн рублей и что вертолет Ми-38 получил сертификат, а также попросил передать приглашение приехать Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Р. Минниханов: Уважаемый Владимир Владимирович, коротко хотел бы доложить об итогах 2018 года. Объем отгруженной промышленной продукции составил 2 трлн 818 млн рублей. Объем валового регионального продукта, вот предварительные итоги составленного экономического развития, 2 трлн 440 млрд рублей.

В. Путин: А рост по сравнению с предыдущим годом?

Р. Минниханов: По промышленности – рост 2%, по валовому продукту предварительно пока 1,5%. Но я думаю, что сейчас идет уточнение. По инвестициям в основной капитал у нас цифры свыше 660 млрд рублей. Я надеюсь, что окончательные данные совпадут. Внешний торговый оборот вырос и составил 19 млрд долларов США. Розничный оборот вырос на 6% с лишним. Заработная плата составила 35 тыс. 154 рубля. Уровень безработицы ниже, чем был, и составляет 0,5%.

В. Путин: 0,5%?

Р. Минниханов: 0,5%. Тут проблем нет.

В. Путин: Вы знаете, я на что посмотрел. У вас существенно выросла доля несырьевого экспорта.

Р. Минниханов: Да, за счет переработки. Вы видите, что у нас переработка была 7 млн тонн нефти, сегодня уже мы на 17 вышли. И еще вот 6 млн пустим – это где-то 23 млн тонн в год.

В. Путин: И на 6% подросла доля обрабатывающего сектора промышленности.

Р. Минниханов: Да, это тоже хорошо. Это и наш КАМАЗ, и вертолетный, и авиационный завод.

В. Путин: Ми-38 когда будет?

Р. Минниханов: Ми-38 уже есть, он уже получил сертификаты. Поставляется в Министерство обороны, он будет поставляться и в народное хозяйство, современный вертолет. Очень хорошо сейчас находит рынок «Ансат». Это, во-первых, вся милиция нашей страны. У нас эксплуатируется, очень хорошие отзывы. И вот Китайская Народная Республика уже очень активно интересуется этим вертолетом, и мы будем продвигать.

В. Путин: Очень хорошо.

Р. Минниханов: Хотел бы коротко доложить, Владимир Владимирович. У нас экономика позволяет решать задачи системно. По прошлому году у нас 38 проектов.

Но в первую очередь я хотел бы сказать, что достаточно серьезно мы занимаемся транспортной инфраструктурой. По прошлому году наших и с федеральной поддержкой в рамках программы «Безопасный город» 25 млрд рублей мы инвестировали в дорожную сеть: это и ремонт, и сельские дороги, это и ЩПС. Где нагрузка небольшая, мы применяем этот материал – ЩПС, чтобы соотношение цена-качество было достойным.

В этом году мы будем реализовывать 40 проектов. Очень большой трехлетний проект запускаем по ремонту детских летних оздоровительных лагерей. Мы его оцениваем в 7–7,5 млрд, 94 объекта. Мы разработали стандарт, каким он [лагерь] должен быть: спортивное ядро, культурное ядро, питание, чтобы оно отвечало всем нормам. И я думаю, за три года мы задачу решим, потому что сегодня то, что у нас есть, это где-то отремонтированные, где-то советские старые пионерские лагеря. Приведем этот проект в порядок. Здесь и школы, и больницы, и поликлиники, и сельские советы. Мы стараемся работу вести системно, вода, освещение. Кроме этого, мы еще активно через референдум используем систему: население рубль собирает на какую-то задачу, мы четыре рубля добавляем. Это тоже хороший проект.

Хотел бы Вам доложить, большое событие, которое пройдет в нашей стране...

В. Путин: Чемпионат мира?

Р. Минниханов: Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Вы тогда дали старт. Мы в большой, серьезной борьбе победили Париж и бельгийский город [Шарлеруа].

В. Путин: Знаю, Татарстан умеет побеждать.

Р. Минниханов: Не только Татарстан. Очень Росатом тогда поддержал и Правительство. 22–27 августа пройдет это событие. 22-го – открытие. Владимир Владимирович, без Вас открывать не будем, сразу говорю.

В. Путин: Спасибо большое.

Р. Минниханов: На футбольном стадионе будет открытие. Согласовали, команда Игоря Крутого готовит программу открытия и закрытия. Будет очень достойно.

У нас 56 компетенций. Пока 67 стран, полторы тысячи участников. Мы ждем 250 тысяч посетителей. Очень хотим, мы договорились, – Татьяна Голикова была, Оргкомитет провели, Росатом тоже участвовал, – мы хотим в рамках этого чемпионата принять декларацию об этих рабочих специальностях, в мире еще никто этого не делал. Мы просили бы Вас дать поручение до открытия провести такое мероприятие и принять декларацию. Потому что все страны нуждаются в пропагандировании и подготовке рабочих специалистов.

В. Путин: Я думаю, что многие поддержат.

Р. Минниханов: Все поддержат, но мы хотели бы, чтобы посыл дал наш Президент Владимир Владимирович Путин.

В. Путин: Хорошо.

Р. Минниханов: Я хотел бы сказать, что объект – 140 тыс. кв. метров — построен, готов. Мы уже завтра проведем там коллегию Минсельхоза, провели с российскими дорожниками коллегию. Будет там и киноконцертный зал на 3 тыс. человек. <...> Это уникальнейшее сооружение, которое позволяет нам проводить большие события.

В. Путин: Надо, чтобы СМИ осветили это.

Р. Минниханов: Я Вам показал, телевидение здесь, всё покажут однозначно. На чемпионат мира мы хотим, чтобы со всех регионов нашей страны молодежь приехала и увидела эти стандарты, как соревнуются и как это престижно.

Сегодня у нас 31 ресурсный центр. Есть ресурсные центры, где конкурс до шести человек. Престижно. Практически половина наших ребят после 9-го класса идет получать рабочие профессии. Самое главное, эти ресурсные центры завязаны на нашем товаропроизводителе, и они тоже помогают оборудованием, у нас идут все процессы совместно с этим предприятием.

Есть еще одна интересная тема. Мы отреставрировали, построили центр дзюдо. Очень хороший. Мы считаем, что этот объект очень востребован. Он был борцовый, мы его специализировали.

В. Путин: Центр называется «Батыр»?

Р. Минниханов: «Батыр».

Р. Минниханов: И еще один очень интересный объект. Исторический памятник, Шамовская больница была. Есть возможность у нас господина Президента Турции пригласить. Это хороший проект. Он уже ждет от Вас приглашения.

В. Путин: Я с ним увижусь послезавтра, передам.

Р. Минниханов: Это объект, который был на грани потери. 50 млн вложили. Дальше – второй этап есть. Бутиковый, хороший отель. Думаю, у нас есть возможность, если Вы пригласите господина Эрдогана, провести какое-то мероприятие, Вы часто встречаетесь.

В. Путин: Уверен, что мероприятия в рамках чемпионата мира по рабочим профессиям пройдут в Казани на самом высоком уровне.

Р. Минниханов: Будем стараться. Очень хорошо подключилась Татьяна Голикова, Росатом, крупные предприятия. Полное понимание, большое спасибо.

В. Путин: Хорошо. Удачи Вам.

Р. Минниханов: Спасибо.

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