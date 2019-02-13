Рустам Минниханов: «Халяльная продукция – конек Татарстана»

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Халяльная продукция – конек Татарстана, и это приоритетное направление нужно развивать в дальнейшем, в том числе на экспорт. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода республики в Казани.

«Мы сегодня – крупный производитель сельскохозяйственной продукции. В республике реализуется программа поддержки экспорта. У Татарстана есть конек – халяльная продукция. Мы говорим о халяльном образе жизни. Это приоритетное направление, ведь мы республика, где исповедуется ислам. Мы могли бы воспользоваться этим конкурентным преимуществом», – сказал Президент РТ.

Объем производства пищевой промышленности в Татарстане за год составил 160 млрд рублей. Рост в сопоставимой оценке – 4,5%. Стоимость минимального набора продуктов в республике – одна из самых низких как в Приволжском федеральном округе, так и в стране в целом. Сельхозярмарки помогают решить эту задачу. В минувшем году на них реализовано продукции по ценам ниже рыночных на сумму более 1,4 млрд рублей.

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