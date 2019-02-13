Мэру Набережных Челнов предложили уволить наставника местного «КАМАЗа» за продажу двух игроков

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Мэру Набережных Челнов и президенту ФК «КАМАЗ» Наилю Магдееву болельщики предложили уволить главного тренера Евгения Ефремова за продажу двух игроков основы – Давида Хубаева и Руслана Галиакберова.

«Исходя из турнирного положения клуба, понятно, что скорее всего мы не займем первое место в таблице. Не думаете ли вы как спортивный менеджер за невыполнение задачи уволить тренера и взять более опытного специалиста, а не человека, который впервые в своей жизни управляет целой командой?» – говорится в обращении к мэру.

Также Магдееву предложили создать киностудию вместо команды: «Раз игроки уходят и даже готовы сидеть в Нижнекамске на скамейке, значит, в вашем клубе не все так хорошо, и футболисты уезжают за более высокой зарплатой в Нижнекамск. Спрашивается – зачем команда тогда нужна в городе? Если мы не хотим добиваться высоких целей, а [хотим] болтаться на дне российского футбола. По количеству производимого видеоконтента футбольным клубом его смело можно переформировать в киностудию».

Ситуацию прокомментировала пресс-служба клуба: «Стратегия футбольного клуба “КАМАЗ“ включает в себя постепенное развитие и движение команды вверх. Также воспитание конкурентоспособных футболистов и дальнейший их выгодный – как для клуба, так и для футболиста – трансфер. Да, мы продали двух игроков, хотя в ПФЛ футболисты уходят из клубов бесплатно. В то же время мы вернули в команду собственных воспитанников. Один из которых является игроком юношеской сборной России, а другой в своем послужном списке имеет опыт выступления за команды не только ФНЛ, но и РПЛ. У команды задача, которую никто не отменял, и “КАМАЗ“ приложит максимум усилий, чтобы ее решить».

На данный момент Хубаев и Галиакберов уже проводят тренировки в составе «Нефтехимика», с которым полетят на сборы в Турцию.

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