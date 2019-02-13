В Тетюшском районе завершился зональный этап профессионального конкурса учителей

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В Тетюшах состоялись зональные этапы Всероссийского конкурса «Учитель года 2019» и республиканского конкурса «Лучший учитель татарского языка 2019», пишет газета «Авангард».



В творческих состязаниях приняли участие 24 лучших педагога из шести районов Заволжья республики – Тетюшского, Буинского, Апастовского, Камско-Устьинского, Кайбицкого и Дрожжановского.



На торжественном открытии конкурсантов приветствовала председатель конкурсного жюри, начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Тамара Федорова.



«Вы все молодцы, вы уже заслужили право участия в зональных соревнованиях, желаю вам в полной мере показать свой профессионализм, может, сегодня нам посчастливится побывать на уроке лучшего учителя России – 2019», – пожелала она.





Учителя демонстрировали опыт педагогической деятельности, делились образовательными технологиями и инновационными практиками на мастер-классе, провели открытый урок. Конкурсные испытания сопровождались волнением, но учителя блестяще справились с конкурсными заданиями – сумели заинтересовать школьников на уроках и подробно рассказали о своих инновационных подходах к работе коллегам.



Тетюшский район представляли учитель татарского языка и литературы Разида Шамсутдинова, учитель начальных классов Людмила Аввакумова, учитель географии Дильбяр Хатыпова, в номинации «Педагогический дебют» выступила учитель математики Эльвира Хуснутдинова. Одна из гостей, приехавших на творческий турнир, учитель биологии и химии из Дрожжановского района Гульнара Якупова, с радостью поделилась, что в Тетюши ехала с большим желанием еще и потому, что здесь, в педагогическом училище, прошли ее студенческие годы.





В завершение образовательного турнира начальник Отдела образования исполкома района Татьяна Красулина вручила конкурсантам сертификаты участника и цветы, выразила признательность членам жюри за непростую работу, а педагогам пожелала показать свои мастерство и талант на республиканском этапе.

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