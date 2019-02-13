Звезды татарской эстрады и театра дадут концерт в память об Ильгаме Шакирове

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля в Татарской государственной филармонии состоится концерт памяти народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова, ушедшего из жизни 16 января, сообщает пресс-служба Татгосфилармонии.



В 2002 году в филармонии была заложена традиция: ежегодно в день рождения великого татарского певца Ильгама Шакирова –15 февраля – проводить концерт в его честь. Данные концерты проходили в разных форматах, стилях при участии артистов татарской эстрады, артистов театров, поэтов, писателей, больших творческих коллективов.



«Жаль... В этом году концерт состоится памяти певца... За месяц до своего дня рождения Ильгам ага Шакиров ушел из жизни», – говорится в сообщении организаторов.



В концерте памяти великого татарского певца примут участие певцы, музыканты, артисты, творческая жизнь которых была тесно связана с Ильгамом Шакировым. Начало вечера в 18.30.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этот же день, в сквере Аксенова, соберутся поклонники Ильгама Шакирова, чтобы почтить его память. Перед зрителями выступят молодые казанские артисты.

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