Нижнекамские врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамские медики дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день в районе выявлен один случай заболевания гриппом – заболел ребенок, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Прививки от гриппа в текущем сезоне сделали более 124 тыс. нижнекамцев, что составляет 46% от всего населения района и существенно снижает риск эпидемии. Для тех, кто по каким-то причинам не сделал прививку от гриппа, врачи дали несколько профилактических правил: необходимо часто мыть руки с мылом, лицо, носовые ходы, смывая с них слизь и грязь по возвращении домой. По возможности отказаться от рукопожатий на период активности вирусов, не касаться руками своего лица.



Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, необходимо воспользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.



«Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (телефонов, айпадов, айфонов, пультов, столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус», – отметил источник.

Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому лучше избегать близкого контакта с больными людьми или соблюдать расстояние не менее одного метра от больных.

Также необходимо соблюдать здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, оставаться физически активными. Хорошо гулять на свежем воздухе, часто и интенсивно проветривать помещения, проводить влажную уборку.



Если в семье кто-то заболел гриппом, больной должен: остаться дома и вызвать врача, следовать предписаниям врача, соблюдать постельный режим и пить как можно больше жидкости, прикрывать рот и нос платком, когда кашляет. Ухаживать за больным должен только один член семьи. При этом необходимо следить за температурой воздуха в помещении, где находится больной. Она не должна опускаться ниже 20°С.



Также необходимо сохранять чистоту, как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами, часто мыть руки с мылом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамские больницы ввели особый режим против ОРВИ и гриппа.

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