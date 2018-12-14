В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД задержали парней, воровавших автомобильные колпаки

(Набережные Челны, 14 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД задержали группу, воровавшую автомобильные колпаки, сообщает местная Госавтоинспекция.

13 декабря в первом часу ночи на проспекте Сююмбике дорожный патруль остановил автомобиль «Лада Самара-2», в которой находились четыре молодых парня. Как выяснилось, они приехали в Челны из Актанышского района.

При осмотре машины полицейские в багажнике обнаружили 32 колпака от автомобилей различных марок. Где они взяли столько деталей, ребята объяснить не смогли.

Актынышскую «четверку» доставили в дежурную часть отдела полиции «Центральный». Возбуждено уголовное дело по подозрению в краже автозапчастей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.